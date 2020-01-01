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  4. Gaziantep’te çifte sevinç

Gaziantep’te çifte sevinç

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:23 | Son Güncelleme

Büyük ikramiyenin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep’teki talihlilere çıkmasının ardından talihli kişiyi merak eden Gaziantepliler, yeni yılın ve büyük ikramiyenin kente çıkmasının sevincini yaşadı.Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep’te de 2020 yılı coşkusuyla kutlandı.

Büyük ikramiyenin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep’teki talihlilere çıkmasının ardından talihli kişiyi merak eden Gaziantepliler, yeni yılın ve büyük ikramiyenin kente çıkmasının sevincini yaşadı.
Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep’te de 2020 yılı coşkusuyla kutlandı. Yeni yıl coşkusunu yaşayan Gaziantepliler, 2019 yılının son saatlerinde Milli Piyango talihlerinin açıklanmasının ardından çifte mutluluk yaşadı. Yapılan çekilişin ardından büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletlerden birinin Gaziantep’e isabet ettiğini öğrenen Gaziantepliler, hemen biletlerini kontrol etti. İkramiyenin kendilerine çıkmadığını gören vatandaşlar, talihli kişinin kim olduğunu merak etmeye başladı.
Şanslı kişiyi merak ettiklerini belirten kutlama alanındaki vatandaşlar, büyük ikramiyenin bir bölümünün kente gelecek olması nedeniyle sevindiklerini de ifade etti.

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