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Gaziantep'te çimento yüklü kamyonu çalan 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 17:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, çimento yüklü kamyonu çalan ve polis operasyonu ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, çimento yüklü kamyonu çalan ve polis operasyonu ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Olay geçen Pazar günü Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki kasasında 4 bin 320 paket çimento bulunan plakası açıklanmayan kamyon çalındı. Sahibinin ihbarı ile harekete geçen polis, yaptığı çalışmada kamyonu sanayi bölgesindeki bir fabrikada buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kamyonu çalanların C.M., A.M.K., M.İ. ve M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, kimliği saptanan şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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