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Gaziantep'te cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kaçırıldığını iddia ettiği kızını almaya giden ve çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ercan Gezer (35), 14 yaşındaki kızını kaçırdığı öne sürülen U.D'nin Güneş Mahallesi'ndeki evine gitti.

Gezer, burada çıkan tartışmada av tüfeğiyle vuruldu. 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Gezer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ercan Gezer'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri U.D. ve 4 yakınını gözaltına aldı.

Gezer'in ağabeyi Reşit Gezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan önce kardeşinin kendisini aradığını belirtti.

"Kendisini gizli numarayla arayan kişi 'Ecelin ben olacağım.' demiş. Sonra kızını almaya gitmiş." diyen Gezer, "Ben de oraya gittiğimde kardeşimi yerde buldum ama almama izin vermediler, canımı zor kurtardım." ifadesini kullandı.

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