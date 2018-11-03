Gaziantep'te cinayet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Ercan Gezer (35), 14 yaşındaki kızını kaçırdığı öne sürülen U.D'nin Güneş Mahallesi'ndeki evine gitti.
Gezer, burada çıkan tartışmada av tüfeğiyle vuruldu. 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Gezer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ercan Gezer'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Polis ekipleri U.D. ve 4 yakınını gözaltına aldı.
Gezer'in ağabeyi Reşit Gezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan önce kardeşinin kendisini aradığını belirtti.
"Kendisini gizli numarayla arayan kişi 'Ecelin ben olacağım.' demiş. Sonra kızını almaya gitmiş." diyen Gezer, "Ben de oraya gittiğimde kardeşimi yerde buldum ama almama izin vermediler, canımı zor kurtardım." ifadesini kullandı.
Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'
Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik
Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu
Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu
Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!
İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Suudi kız kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralanıyor
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum