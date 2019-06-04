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Gaziantep'te cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

Merkez Şehitkamil ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü.

İddiaya göre, iki gün önce Ünal Şahin (50) ve uzun süredir konuşmadığı kardeşi Ümit Şahin (35) arasında Karşıyaka Mahallesi'ndeki evde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ümit Şahin, ağabeyi Ünal Şahin'i bıçakla ağır yaraladı.

Ünal Şahin, ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahin, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Ümit Şahin, polis ekiplerince yakalandı.

Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ünal Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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