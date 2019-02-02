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Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 20:03 | Son Güncelleme

 GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, otomobil ile cip çarpıştı.

Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, otomobil ile cip çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü İbrahim Kısacık (26) hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İslahiye- Nurdağı yolu hastane kavşağında meydana geldi. İbrahim Kısacık yönetimindeki 27 AAC 076 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hikmet Tutum (42) yönetimindeki 31 NEZ 61 plakalı cip çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Kısacık olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Kadriye (44) ve Murat Kısacık (19) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralıdan Murat Kısacık, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralıGaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralıGaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralıGaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

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