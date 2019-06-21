Gaziantep’te çocuk sürücü dehşeti

Gaziantep’te 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuğun kullandığı ileri sürülen minibüs, trafik kazasına neden oldu. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Emrah Gök hayatını kaybetti. Sürücü Gök’ün kız kardeşi ise kazadan dakikalar önce ağabeyinin evde çay içtiğini ve bardakları bile yıkayamadan kaza haberini aldığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İslahiye-Hassa karayolunun 15’inci kilometresindeki Sulumağara kavşağında dün gece meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Emrah Gök, hatalı sollama yapan ve sürücüsünün 16 yaşındaki M.A.M olduğu ileri sürülen 80 EN 149 plakalı minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet minibüse çarparak refüje savruldu.

Minibüs olay yerinden kaçtı

Emrah Gök feci kazada ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürülen Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından minibüs sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, minibüsü kaza esnasında kullandığı ileri sürülen 16 yaşındaki M.A.M.’yi gözaltına aldı.