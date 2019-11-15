HABER

Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:40 | Son Güncelleme

Dün meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde de sürdürülüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde de devam edildi.

İlçede dün saat 15.42'de meydana gelen olay sonrası zemine uzun ve kalın ebatta çok sayıda tahta düşmesi nedeniyle oluşan enkaz, hummalı çalışmalarla inşaat dışına taşınıyor.

Havanın kararmasıyla beraber bölgeye getirilen seyyar ışık sistemleriyle aydınlatılan alandaki çalışmalarda yaklaşık 30 saat geride kaldı.

Aralarında AFAD, UMKE, inşaat işçisi, AKUT ve kentteki itfaiye personellerinin bulunduğu ekibin yürüttüğü çalışmalarda iş makineleri de kullanılmaya başlandı.

Arama kurtarma köpekleri, termal-kılavuz kameraların da destek verdiği çalışmalar için Adana'dan da takviye ekipler ve arama kurtarma köpeği getirildi.

Bu arada, olay alanında çok sayıda tahta parçası olması nedeniyle arama faaliyetleri için köpeklerin rahat hareket edemediği, ekiplerin yer yer köpekleri kucaklarında taşıdığı öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Korkut Küçükcan'ın ailesinin de bölgedeki bekleyişi sürüyor.

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
Ege Denizi'nde korkutan deprem!Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü, öldüMidibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü, öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami Gaziantep göçük

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’ndan siyanürlü ölümlerle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu’ndan siyanürlü ölümlerle ilgili açıklama

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lahmacun yedikten sonra hastaneye akın ettiler!

Bir zehirlenme vakası daha! Hastaneye akın ettiler

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

Benzine yapılan zammın ardından göstericiler benzin istasyonlarını ateşe verdi

Otogarda silahlı saldırı: Biri turist 3 yaralı

Otogarda silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika: Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Gözaltına alındı

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

Rabia Naz olayı: Gizlilik kararının kalkması sonrası neler yaşandı?

Rabia Naz olayı: Gizlilik kararının kalkması sonrası neler yaşandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.