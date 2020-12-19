Gaziantep’te COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Patlamada 8 Can Kaybı

Olay sonrası hastane yönetiminden yapılan basın duyurusunda hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanırken konuyla ilgili, adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada “SANKO Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun bakım ünitesinde yedi, başka bir hastaneye nakil sırasında bir olmak üzere toplam sekiz hasta hayatını kaybetti. Yangından etkilenme sonucu hayatını kaybeden hastaların Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) oldukları belirlenirken, yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı” denildi.

Gaziantep Sani Konukoğlu Hastanesinde bu sabah, 04.45’te meydana geldiği tespit edilen patlama sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oksijen tüpünün patlaması sonrası çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziantep’te özel bir hastanede bir oksijen tüpü patladı. COVID-19 yoğun bakım ünitesinde yaşanan patlamada, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Valilik açıklama yaptı

Konuyla ilgili Gaziantep Valiligi de bir açıklama yayımladı. Valilik açıklamasında “Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Twitter hesabından "Hastane yangınında vefat eden 8 hemşehrimize Allahtan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yangın kaynaklı yaralı olmayıp diğer hastalar başka hastanelere sevk edilmiştir. Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir" paylaşımında bulundu.

Diğer yandan yaralıların tedavileri devam ederken, olayda hayatını kaybedenlerin cesetleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

