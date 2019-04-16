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Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerelde uygulanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yerelde uygulama kararı aldı.

Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerelde uygulanacak

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yerelde uygulama kararı aldı. Yeni yönetim sistemi kapsamında genel sekreter yardımcılıkları kaldırıldı, 28 daire başkanlığı 18’e indirildi, daire başkanlıklarına bağlı 98 olan müdürlük sayısı 69’a düşürüldü. Daha hızlı ve etkili hizmet verilmesi hedeflenen uygulama kapsamında tasarrufa gidilmesi de hedefleniyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çevreye duyarlı, akıllı şehir, katılımcı, vatandaş odaklı şeffaf yönetim anlayışını uygulamaya alacaklarını söyledi. Akıllı şehirlerin artık en çok konuşulan konu olduğunu belirten Şahin, "Bu şehrin; akıllı ulaşım, akıllı enerji, vatandaşın akıllı şehirden edindiği bilgiyi vatandaşın yaşam kalitesine dönüştürecek yeni bir yönteme ihtiyacı var. Bu ihtiyaçtan dolayı yeniden yapılanıyoruz" dedi.
Yeniden yapılanma kapsamında mevcut kurumsal yapılarını da düzenleme kararı aldıklarını dile getiren Fatma Şahin şöyle dedi:
"Seçim beyannamesinde vatandaşa verdiğimiz sözü tutabilmemiz için kurumsal kapasitemizde yapısal dönüşüme gitmemiz gerekiyordu. Özellikle vatandaş odaklı, hızlı, aktif yeni bir metodolojiye gidiyoruz, interaktif bir modelle birimleri birleştiriyoruz. 28 birimi, 18’e düşürerek, şube müdürlüklerinde ciddi bir küçülmeye giderek, daha verimli, daha hızlı, daha aktif, 2 milyon vatandaşın yaşam kalitesini ilgilendirecek yeni bir modele geçiyoruz. Bu model şu an başkanlık modelinin yerelde ilk modeli olacak. Belediye olarak bu konuda gerekli tüm çalışmaları yaptık. ‘Benim de bu şehirle ilgili bir sözüm var’ diyen herkesi içerisine alan politika kurulları modelini hayata geçiriyoruz. Kurullardan çıkan çalışmaları yapılandıracağız. Yeni sistemle birlikte ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Bütçe yönetimi, insan kaynağı, bilgi ve zaman yönetimi açısından yeni model, bizi daha da hızlandıracak. Hem rekabet etme gücümüzü artıracağız, hem yerel kalkınma ve yerel demokrasiyi ustalık dönemimize taşıyacağız. Gazianteplilerin yüksek bir beklentisi var, bizden hizmet odaklı, çözüm odaklı, proje odaklı çalışma bekliyor."

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