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Gaziantep'te Cumhuriyet Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:39 | Son Güncelleme

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA) Gaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA) Gaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Cumhuriyet'in 95'inci yıldönemi nedeniyle düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep milletvekilleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ve Tuğgeneral Şefik Atak meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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