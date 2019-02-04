Gaziantep'te damat dehşeti: 5 ölü, 1 yaralı (1)

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. İki ayrı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlk olay, öğle saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin yakınlarına silahla ateş açtı. Kurşunlara hedef olan 3 kişi ölürken, saldırgan Fıstıklı Mahallesi'ne gitti. Saldırgan burada da eşinin diğer akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Fıstıklı Mahallesi'ndeki saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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