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Gaziantep'te dar gelirli ailelerin konut sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 13:05 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesince inşa edilen bin 151 konut sahiplerine teslim edildi

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik inşa edilen bin 151 konut, kurayla sahiplerine teslim edildi.

Şahinbey Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen Mavikent 5. etap konutların kura çekimiyle, vatandaşların hangi dairelerde ikamet edeceği belirlendi.

Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kura çekimini dikkatle takip etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, törende yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlamında Türkiye'ye örnek olacak bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Herhangi bir banka kredisi olmadan, belediyenin bütçesinden finanse ederek vatandaşları konut sahibi yapmaya başladıklarını dile getiren Tahmazoğlu, ev sahibi olma hayali kuramayan insanları ev sahibi yaptıklarını ifade etti.

"Kira öder gibi değil kiradan daha uygun bir fiyata vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz." diyen Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Sizlerin duası ve desteği üzerimizde olduğu sürece ekibimizle beraber sizlerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz inşallah. Gaziler ve şehit ailelerimiz için de yaptığımız 650 konut bitti sayılır. Bu yıl sonu itibarıyla 5 bin 500 konut Mavikent'te faaliyette olacak. Yani yaklaşık 27 bin 500 kişi sadece Mavikent'te oturmuş olacak. Bu ne anlama geliyor, birçok ilçeden büyük bir mahalle. Gaziantep’in Yavuzeli, Karkamış, Oğuzeli, Araban, Nurdağı ilçelerinden daha büyük bir yer."

Mahalle içerisinde birçok sosyal tesisin yapıldığını anlatan Tahmazoğlu, "Sadece sosyal konutları yaptık, bıraktık demiyoruz. Taziye evleri, cami, fırın ve market içerisinde mevcut." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de kentsel dönüşüm alanında Şahinbey Belediyesinin önemli projeler yürüttüğünü belirterek, vatandaşların evlerinde sağlık ve huzur içerisinde yaşamasını temenni etti.

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Anahtar Kelimeler:
dar gelirli aileler Gaziantep Konut Kura Çekimi şahinbey belediyesi

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