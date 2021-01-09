Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklanırken biri adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Nurdağı İlçe Emniyet Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbaratı çalışmalar neticesinde DEAŞ yapılanması ve çalışmalarına yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon 6 Ocak günü şafak vakti Nurdağı’nın Sakçagözü Mahallesi kırsalında yapılması ile birlikte isimleri gizli tutulan ve çadırda yaşadıkları öğrenilen 4 Suriye uyruklu şahıs göz altına alındı. Şahıs hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri yürütme suçlarından adli tahkikat başlatıldı. Nurdağı Adliyesinde çıkarılan mahkeme sonrasında 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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