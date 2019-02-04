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Gaziantep'te dehşet: 4 ölü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

  Gaziantep'te, bir damat iddiaya göre cinnet getirerek iki ayrı mahallede eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi.

Gaziantep'te, bir damat iddiaya göre cinnet getirerek iki ayrı mahallede eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlk olay öğle saatlerinde 8 Şubat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, aile içi anlaşmazlık yaşadığı ve miras nedeniyle anlaşmazlıkları olan eşinin yakınlarına silahla ateş açtı. Kurşunlara hedef olan 2 kişi ölürken, şüpheli daha sonra Fıstıklı Mahallesinde yine eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Buradaki saldırıda da 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GAZİANTEP, (DHA) -

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