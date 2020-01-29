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  4. Gaziantep’te devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

Gaziantep’te devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Ailenin kazayı, lösemiyi atlatan 6 yaşındaki çocuklarını Adana Balcalı Hastanesinde kontrol ettirip Gaziantep’e dönerken geçirdiği belirtildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te otomobilin devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haydar Aksoylu yönetimindeki 27 ADF 136 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun 25'inci kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 çocuğu ve eşi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ailenin, lösemiyi atlatan 6 yaşındaki çocukları Barış Aksoylu’yu Adana Balcalı Hastanesinde kontrol ettirip Gaziantep’e dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep otomobil trafik kazası

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