HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te dikkatsizlik kazalara neden oldu

Gaziantep’te dikkatsizlik kazalara neden oldu

04.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in trafik yoğunluğunun yaşandığı en işlek caddelerinden olan Gazi Muhtar Paşa’da yarım saat arayla meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Gaziantep’in trafik yoğunluğunun yaşandığı en işlek caddelerinden olan Gazi Muhtar Paşa’da yarım saat arayla meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. 27 ACC 768 plakalı Citroen marka otomobilin sürücüsü Türkan D. akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak manevra yaptı. Kaza sonrası yaya tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken sürücü ise kısa süreli şok yaşadı.
İlk kazanın yaşandığı yerin 150 metre yakınında ikinci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Muhtar Paşa Bulvarında seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 63 E 8463 plakalı Wolksvagen marka cip önce işaret ve sinyalizasyon direğine, sonra aynı istikamette seyreden 06 CAR 337 plakalı Ford marka cipe çarptı. Kazada, araçlarda bulunan Ceylan G., Gülistan G. ve Leyla G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.
Polis yaşanan her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Çin aşısı neden tercih edildi? Bakan Koca açıkladıÇin aşısı neden tercih edildi? Bakan Koca açıkladı
Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Vakalarda yüzde 50 artış yaşandı! Trabzon’da 'kendini gizleyen temaslı' tehlikesi

Vakalarda yüzde 50 artış yaşandı! Vali 'gizli' tehlikeye dikkat çekti

Acı haber peş peşe geldi: İki kardeş aynı gün koronadan öldü

Acı haber peş peşe geldi: İki kardeş aynı gün koronadan öldü

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar: Telefonlarımın dinlendiğini, takip edildiğimi biliyorum

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar: Telefonlarımın dinlendiğini, takip edildiğimi biliyorum

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e düştü

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e düştü

Çin aşısı neden tercih edildi? Bakan Koca açıkladı

Çin aşısı neden tercih edildi? Bakan Koca açıkladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.