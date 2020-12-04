Gaziantep’te dikkatsizlik kazalara neden oldu

Gaziantep’in trafik yoğunluğunun yaşandığı en işlek caddelerinden olan Gazi Muhtar Paşa’da yarım saat arayla meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. 27 ACC 768 plakalı Citroen marka otomobilin sürücüsü Türkan D. akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak manevra yaptı. Kaza sonrası yaya tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken sürücü ise kısa süreli şok yaşadı.

İlk kazanın yaşandığı yerin 150 metre yakınında ikinci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Muhtar Paşa Bulvarında seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 63 E 8463 plakalı Wolksvagen marka cip önce işaret ve sinyalizasyon direğine, sonra aynı istikamette seyreden 06 CAR 337 plakalı Ford marka cipe çarptı. Kazada, araçlarda bulunan Ceylan G., Gülistan G. ve Leyla G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Polis yaşanan her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.

