Gaziantep’te doktoru bıçaklayan şüpheli yakalandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kendisine sağlık raporu vermediği gerekçesi ile göz doktoru Kutlay Kandemir'i bacağından bıçaklayıp kaçan Hasan M. (43) yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hasan M., olayın 6 ay önce olduğunu öne sürerek, "Psikiyatri hastasıyım. Olay 6 ay önce oldu" dedi.

Salı günü 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sağlık raporu almaya gelen Hasan M., raporu vermediği için göz doktoru Kutlay Kandemir ile tartışarak hastaneden ayrıldı. Hasan M., mesai bitiminde otoparkta doktor Kutlay Kandemir'i beklemeye başladı. Hasan M., aracının yanına gelen Kutlay Kandemir'in arkasından yaklaşıp, bacağından bıçakladı. Kandemir kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen meslektaşları ilk müdahaleyi yaparak Kandemir'i acil servise kaldırdı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Hasan M.'yi İstiklal Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Hasan M. adliyeye sevk edildi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyleyen Hasan M., burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben psikiyatrik hastayım. Beni oradan kovdu, beni kovamaz. Olay 6 ay önce oldu" diyerek, Kandemir'i 6 ay önce bıçakladığını hatırladığını ifade etti. Hasan M., adliyeye sevk edildi.

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