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Gaziantep'te dolu ve sağanak sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok evi su basarken, 2 fabrikanın da duvarları yıkıldı, Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ise öldü.

Gaziantep'te dolu ve sağanak sele neden oldu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok evi su basarken, 2 fabrikanın da duvarları yıkıldı, Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ise öldü.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Kızılca Kent Mahallesi'nde 2 fabrikanın duvarları yağışa dayanamayarak yıkılırken makineler zarar gördü. Yükselen Nizip Çayı çevresindeki hayvan ahırları ise su altında kaldı. Çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan öldü. Yolların göle döndüğü ilçede 3 araç sele kapıldı. Gaziantep- Nizip yolu da sel sularından etkilendi ve yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.
Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda kaza meydana gelirken, ilçenin büyük kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

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Gaziantep'te dolu ve sağanak sele neden olduGaziantep'te dolu ve sağanak sele neden olduGaziantep'te dolu ve sağanak sele neden olduGaziantep'te dolu ve sağanak sele neden oldu

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