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  4. Gaziantep’te dolu yağışı etkili oldu, araç sürücüleri sığınacak yer aradı

Gaziantep’te dolu yağışı etkili oldu, araç sürücüleri sığınacak yer aradı

10.02.2021 19:53 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

Gaziantep’te akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı nedeniyle araçlarının hasar görmemesini isteyen sürücüler, petrol ofisleri ile köprü altlarına sığındı.
Gaziantep’te akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı seyir halindeki sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran etkili dolu yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ve vatandaşlar sığınacak yer aradı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle araçlarının hasar görmemesini isteyen sürücüler, petrol ofisleri ile köprü altlarına sığındı. Araçlarının zarar görmeyeceği noktalarda uzun süre bekleyen sürücüler, dörtlüleri yakarak yağışın dinmesini bekledi.
Yoğun dolu yağışına hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen sürücüler, araçlarında maddi hasar meydana gelmemesi ve herhangi bir kaza olayı yaşanmaması için petrol ofislerine sığındıklarını söyledi. Sürücüler, kentte yaklaşık yedi yıl önce de etkili bir dolu yağışı olayının yaşandığını ve araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini hatırlattı. Aynı durumu tekrar yaşamamak için önlem almak istediklerini belirten vatandaşlar, dolu yağışına karşı bu şekilde önlem aldıklarını vurguladı.
Petrol ofisi yetkilileri ise etkili dolu yağışı nedeniyle mağdur olan sürücüleri memnuniyetle kabul ettiklerini ve iş yerlerinde bir süre misafir ettiklerini belirtti.

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