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Gaziantep’te drone destekli denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 15:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekiplerinin drone destekli uygulamasında 166 araç denetlendi.Gaziantep’te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekiplerince drone destekli uygulama yapıldı.

Gaziantep’te polis ekiplerinin drone destekli uygulamasında 166 araç denetlendi.
Gaziantep’te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekiplerince drone destekli uygulama yapıldı. Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in de görevi başındaki personeli denetlediği uygulamada ekipler 166 araç ve 285 kişiyi inceledi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilirken, Emniyet Müdürü Zeybek’in uygulama nedeniyle personeli ödüllendirdiği öğrenildi.
Emniyet Müdürü Zeybek, kentin huzuru ve asayişi için tüm imkanların seferber edildiği denetimlerin sıklaştırılarak sürdürüleceğini kaydetti.

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