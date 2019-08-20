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Gaziantep'te düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 22:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde husumetli aileler arasında düğünde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 9 kişi yaralandı.

Kurudere Mahallesi'nde Nurdağı Belediyesi'ne ait düğün salonundaki düğünde karşılaşan husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sopa, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekiplerin biber gazıyla müdahalesiyle son bulan kavgada, E.Ö.Y, E.Ö.K, S.A.K, S.Ö.K, K.Ö.K, Y.A.Y, S.A.S, B.G.S ve Y.Ö.S. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından yaralılar Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından düğün salonu çevresinde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

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9 yaralı düğün Gaziantep kavga Nurdağı

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