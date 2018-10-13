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Gaziantep'te durdurulan TIR'da 67 kilo 'eroin' ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 21:27 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurulan TIR'da 67 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurulan TIR'da 67 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'la Türkiye'den yurt dışına uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları plakası açıklanmayan TIR'ı, otoyol doğu gişelerinde durdurup arama yaptı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'da 131 paket halinde toplam 67 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, isimleri açıklanmayan 3 kişi ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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