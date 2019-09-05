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Gaziantep’te eş zamanlı tefeci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polisin tefecilere yönelik yaptığı operasyonda balya balya para, koçan koçan senet ele geçirildi.

Gaziantep’te polisin tefecilere yönelik yaptığı operasyonda balya balya para, koçan koçan senet ele geçirildi. Ekipler, olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilik yaparak faiz karşılığı para verdiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İl genelindeki 20 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, başka şahıslara ait olduğu tespit edilen çok sayıda kredi kartı, banka çekleri, senetler, içerisinde farklı şahıslara ait bilgilerin bulunduğu çok sayıda ajanda, kredi kartı slipleri, çok sayıda karşılığı bulunmadığı değerlendirilen fatura, 1 adet tabanca, 287 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 230 bin 425 TL ele geçirildi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

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