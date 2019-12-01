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Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uyguladığı iddiasıyla yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan koca yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Kasım'da, haber sitelerinde "Gaziantep'te sokak ortasında kadına şiddet" başlığıyla yer alan olayda, gözaltına alınan M.Ç'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ancak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda yeni delillere ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada şüpheli E.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilmiş, bu karar sonrasında genişletilen soruşturmada suça yönelik yeni deliller elde edilmiş olup, deliller kapsamında yeniden gözaltına alınan şüpheli bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı kadına yönelik şiddet

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