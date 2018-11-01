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Gaziantep'te eşini işkenceyle öldüren sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

Ocak ayında 5 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşini bıçaklayarak öldüren sanık, hakim karşısına çıktı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İlhan Kaya, tutuklu bulunduğu Adana E Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlandı.

Sanık Kaya, eşi Neslihan Kaya'ya 3 saat boyunca işkence ettiği iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü. Kaya, "Olayın hepsi 5 dakika içerisinde gerçekleşti. Sinir krizi geçirdim, şuurumu kaybettim. Pişman oldum ama iş işten geçti." dedi.

Duruşmada, Neslihan Kaya'nın yeğeni Emine Kaya da tanık olarak dinlendi. Sanığın da amcası olduğu öğrenilen Emine Kaya, "Teyzem sabaha karşı bizim eve geldi, her yeri kanlar içindeydi. Parmaklarının uçlarına kadar bıçak izi vardı. Hemen ambulansı ve polisi aradım. Teyzem hastanede sanığın yaklaşık 3 saat kendisine işkence ettiğini söyledi." diye konuştu.

Duruşmaya katılan, öldürülen Neslihan Kaya'nın anne ve babası ise olayın anlatıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti için Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Şahinbey ilçesinde, 13 Ocak'ta, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İlhan Kaya, ağzını bezle tıkadığı eşi Neslihan Kaya'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Neslihan Kaya, yaşamını yitirmişti. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kadın cinayeti

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