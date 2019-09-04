Gaziantep'te eski işçisi tarafından bıçaklanan esnaf öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde eski işçisi tarafından bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Kurtali Sokak'ta kıraathane işleten Mustafa Sait Aksakal, akşam iş yerini kapatıp evine giderken daha önce işten çıkardığı E.S. ile karşılaştı.
Sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine E.S, Aksakal'ı bıçakladı.
Ağır yaralanan Aksakal, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı E.S ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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