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Gaziantep'te ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

Gurbetçi aileye ait daire, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te madde bağımlıları tarafından ateşe verildiği iddia edilen gurbetçi aileye ait konut, kullanılamaz hale geldi.

Merkez Şahinbey ilçesi Kemal Köker Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın giriş katında, gurbetçi bir aileye ait daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası konut kullanılamaz hale geldi.

Apartman yöneticisi Yılmaz Taşkesen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dairenin Almanya'da yaşayan bir aileye ait olduğunu ve yangını eve sık sık pencereden giren madde bağımlılarının çıkardığını öne sürdü.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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