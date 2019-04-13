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Gaziantep'te ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 22:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te ev yangını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriyeli engelli dede ile torunu dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, 77 yaşındaki görme engelli Ahmet Muğleç'in Mimar Sinan Mahallesi Süzer Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katındaki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaşlı adamın dumanı farkeden 14 yaşındaki torunu Muhanned Muğleç, balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Çocuğun sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı ve torununu evden çıkardı, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen dede ve torunu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip torun yangın yaşlı

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