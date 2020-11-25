Gaziantep’te Evden Pazara Kadın Emeği

Gaziantep’te ev kadınları için başlatılan proje kapsamında kurulan Doğal Yaşam Pazarı’nda 120 girişimci kadın ürettikleri ürünleri satarak hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de özgüven kazanıyor.
Kadınlara özgüven aşılamak, ekonomik özgürlüğe kavuşturmak ve aile bütçesine destek olmalarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ortak çalışmasıyla yaklaşık 3 yıl önce Şahinbey İlçesi’ndeki Hayri Tütüncüler Parkı’nda hizmete giren Doğal Yaşam Pazarı, faaliyete geçtiği günden bu yana edindiği popülerliğini koruyor. Pazar yerinde hem köyden getirilen ürünler hem de kadınların el işlemeleri ilçe halkıyla buluşuyor. Ayrıca kurulan stantlarda organik ürünlerin yanı sıra yöresel yemekler, yufka ekmeğiyle börek, ev yapımı turşular, halka tatlı ve tekstil ürünleri de bulunuyor.
VOA Türkçe’ye konuşan girişimci kadınlar, Doğal Yaşam Pazarı sayesinde hem para hem de özgüven kazandıklarını dile getiriyor. Kadınlar, pazara gelecekleri günü iple çektiklerini vurguluyor.
İki yılı aşkın süredir pazarda ürünlerini satan Güler Görgülü Selli, “Emekli olduktan sonra takı yapılan kurslara gittim. Daha sonra elimde çok sayıda takı olmuş oldu. Daha sonra burada üreten kadın pazarının kurulduğunu duydum. Ben de buraya gelerek başvurdum, 2 buçuk yıldır da burada çalışıyorum. Çok güzel takılar yapıyorum, artan kutnu kumaşlardan da bileklikler yapıyorum. Burada çok mutluyum, pazara geleceğim günü iple çekiyorum. Buradaki arkadaşlarımla birlikte ürettiğim ürünleri pazarlamak hakikaten çok hoşuma gidiyor” diyor.
Zekiye Özdemir ise pazarı iple çekenlerden: “Çay ve portakal suyu satıyorum, aynı zamanda diğer tezgahımda da kızımla birlikte yaptığımız pastaları satıyoruz. Bu şekilde hem ev ekonomimize destek oluyoruz, hem de benim gibi arkadaşlarım için çok güzel bir sosyal aktivite oluyor. Burada insanlarla iletişim halindeyim. Hayatım öncekine göre çok daha güzel. Pazarı iple çekiyorum.’’
“Kendisini ‘Reçel’in annesi’ olarak isimlendiren Gülseren Güner “Evde yaptığım bir çok reçel çeşidini bu pazara getirerek burada satışa sunuyorum. Evde ürettiğimiz ürünleri getirip bu pazarda satarak ailemize evimize katkıda bulunuyoruz. Kadınlar burada para kazandıkları için kendilerine olan güvenleri de artıyor’’ diyor.
Projeye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başladık
30 kadınla başlattıkları projede şu anda 120 kadının bulunduğunu belirten Gaziantep Kadın Emeğini Değerlendirme Komisyonu Başkanı Tuğba Satıl Alkan ise, “Doğal Yaşam Pazarı projemiz 2015 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde başladı. İlk olarak 30 kadınla başladık bu işe. Ancak o 30 kadını bulabilmek için köy köy kapı kapı gezdik. Bu projenin ilk amacı köyde üretilen ürünleri arada aracı olmadan direkt halka ulaştırmaktı. Bu şekilde de köydeki kadınlarımıza katkıda bulunmak istedik. Toplama aşaması bizim için en zor aşamaydı. Çünkü kadınlar gerçekten bu konuda ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Tabi Gaziantep’in kırsal kesimlerin bu konuda kadınların eşleriyle ilgili de sorunlar yaşadık. Ama en nihayetinde ikna ettik. Daha sonra 2018 yılında büyükşehir belediye başkanımız Fatma Şahin’in destekleriyle biz bir yer tesis edildi. Başlangıçta 30 kadınla başladığımız bu projeyi şu anda 120 kadınla sürdürüyoruz. Bu doğal yaşam pazarında kadınlar aile ekonomilerine katkıda bulunmalarının yanı sıra çok güzel dostluklar da ediniyorlar. Tabi bu da bizim için çok büyük mutluluk kaynağı oluyor’’ ifadelerini kullandı.