Gaziantep’te Evden Pazara Kadın Emeği

Gaziantep’te ev kadınları için başlatılan proje kapsamında kurulan Doğal Yaşam Pazarı’nda 120 girişimci kadın ürettikleri ürünleri satarak hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de özgüven kazanıyor. Kadınlara özgüven aşılamak, ekonomik özgürlüğe kavuşturmak ve aile bütçesine destek olmalarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ortak çalışmasıyla yaklaşık 3 yıl önce Şahinbey İlçesi’ndeki Hayri Tütüncüler Parkı’nda hizmete giren Doğal Yaşam Pazarı, faaliyete geçtiği günden bu yana edindiği popülerliğini koruyor. Pazar yerinde hem köyden getirilen ürünler hem de kadınların el işlemeleri ilçe halkıyla buluşuyor. Ayrıca kurulan stantlarda organik ürünlerin yanı sıra yöresel yemekler, yufka ekmeğiyle börek, ev yapımı turşular, halka tatlı ve tekstil ürünleri de bulunuyor. VOA Türkçe’ye konuşan girişimci kadınlar, Doğal Yaşam Pazarı sayesinde hem para hem de özgüven kazandıklarını dile getiriyor. Kadınlar, pazara gelecekleri günü iple çektiklerini vurguluyor.

İki yılı aşkın süredir pazarda ürünlerini satan Güler Görgülü Selli, “Emekli olduktan sonra takı yapılan kurslara gittim. Daha sonra elimde çok sayıda takı olmuş oldu. Daha sonra burada üreten kadın pazarının kurulduğunu duydum. Ben de buraya gelerek başvurdum, 2 buçuk yıldır da burada çalışıyorum. Çok güzel takılar yapıyorum, artan kutnu kumaşlardan da bileklikler yapıyorum. Burada çok mutluyum, pazara geleceğim günü iple çekiyorum. Buradaki arkadaşlarımla birlikte ürettiğim ürünleri pazarlamak hakikaten çok hoşuma gidiyor” diyor. Zekiye Özdemir ise pazarı iple çekenlerden: “Çay ve portakal suyu satıyorum, aynı zamanda diğer tezgahımda da kızımla birlikte yaptığımız pastaları satıyoruz. Bu şekilde hem ev ekonomimize destek oluyoruz, hem de benim gibi arkadaşlarım için çok güzel bir sosyal aktivite oluyor. Burada insanlarla iletişim halindeyim. Hayatım öncekine göre çok daha güzel. Pazarı iple çekiyorum.’’ “Kendisini ‘Reçel’in annesi’ olarak isimlendiren Gülseren Güner “Evde yaptığım bir çok reçel çeşidini bu pazara getirerek burada satışa sunuyorum. Evde ürettiğimiz ürünleri getirip bu pazarda satarak ailemize evimize katkıda bulunuyoruz. Kadınlar burada para kazandıkları için kendilerine olan güvenleri de artıyor’’ diyor.