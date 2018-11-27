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Gaziantep'te eve kumar baskınında 93 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin kumar oynatılan bir eve yaptığı operasyonda 93 kişi yakalandı.

Gaziantep'te eve kumar baskınında 93 kişi yakalandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin kumar oynatılan bir eve yaptığı operasyonda 93 kişi yakalandı. Kumar oynadığı saptanan 84 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verilirken, kumar oynatan 9 kişi ise adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bey Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 4'ü kadın, 93 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynadığı belirlenen 84 kişi 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 9 şüpheli ise emniyetteki sorgulamasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Gaziantep'te eve kumar baskınında 93 kişi yakalandı

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