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Gaziantep'te evin zemini çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

İkinci kattaki evin salonunda zeminin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.

Dua sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin salonunda zemin çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen AFAD, Kızılay ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

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Gaziantep göçük yaralı

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