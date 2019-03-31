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Gaziantep'te evleri su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sağanak hayatı olumsuz etkiledi, evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, sağanak hayatı olumsuz etkiledi, evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Çağdaş Mahallesi'ndeki bazı evleri ise su bastı. Mahalledeki evlerdeki eşyalarla bir otomobil yükselen su nedeni ile zarar gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri vidanjörlerle su tahliyesi yaptı. Gaziantep-Kilis yolunda da yağmur nedeniyle aksamalar yaşandı. Bir yolcu minibüsü yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kontrolden sürücüsünün çıkarak yol kenarına düştü. Yaralanın olmadığı kazada 16 yolcu olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Polis ve jandarma güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı.

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