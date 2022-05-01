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Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

01.05.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep 3. OSB'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle zaman zaman bölgeden patlama sesi duyulduğu öğrenildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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