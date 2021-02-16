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Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

16.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Gaziantep 5.

Gaziantep’te iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi 39 nolu cadde üzerinde Mehmet Ç. idaresindeki 27 YB 904 plakalı Renault marka kamyonet, karşı yönden gelen Selman K. idaresindeki 27 ABE 842 plakalı Peugeot marka kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Ç.’nin kullandığı araçta bulunan Sedat Uzdilli, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri Mehmet Ç, Selman K. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerinen gelen ambulanslarla hastanelere sevk edilirken Jandarma Olay Yeri İnceleme timlerinin yaptığı çalışma sonrası Sedat Uzdilli’nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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