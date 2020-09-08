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Gaziantep’te feci kaza: 4 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 21:05 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.Kaza, Gaziantep-Nizip karayolu Sinan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep-Nizip karayolu Sinan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden 34 BJS 643 plakalı Skoda marka araç hatalı sollama sonucu 27 N 2498 plakalı Tofaş marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Tofaş marka aracın arkasında seyir halinde olan 34 ZJ 1264 plakalı sivil polis aracı ile 27 BPE 10 plakalı kamyonet kazaya karışmamak için ani manevra yapıp taklalar atarak yol kenarındaki menfeze savruldu.

4 kişi hayatını kaybetti
Yaşanan kaza sonucu adeta can pazarı yaşanırken Tofaş marka aracın içerisinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 4 araçta bulunan toplam 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gaziantep-Nizip karayolundaki trafik yaklaşık iki saat kapalı kalırken olay yeri inceleme çalışmaları ve cesetlerin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafik akışına açıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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