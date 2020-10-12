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Gaziantep’te feci kaza: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 18:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza, D400 Gaziantep-Nizip Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışmasında dolayı tek şeritten akan trafikte A.K yönetimindeki 27 TK 085 plakalı Toyota marka kamyonet sürücüsü belirlenemeyen karşı yönden gelen 35 JK 5395 Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı karayolunda uzun kuyruk oluşurken jandarma ekipleri kaza alanına gelene kadar trafiğin akışını kazazedelere yardım etmek için gelen vatandaşlar sağladı.

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