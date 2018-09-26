Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, kentte belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, aralarında örgütün bir mahrem imamının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 400 bin lira, 4 bin 567 dolar ve 310 euro ile çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik bulundu. Para ve diğer suç unsurlarına el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.
Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması
Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız
ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum