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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 20:36 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanması içinde ankesörlü telefonlarla örgütsel anlamda
ardışık şekilde arandığı belirlenen 19 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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