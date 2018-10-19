Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanması içinde ankesörlü telefonlarla örgütsel anlamda
ardışık şekilde arandığı belirlenen 19 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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