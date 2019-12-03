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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski Ömerli Kaymakamı tutuklu sanık Erol Korkmaz ile avukatı katıldı.

Sanık Korkmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaada, sanığın ByLock'u aktif şekilde kullandığını, hatta FETÖ'nün "Mardin mülkiye mahrem yapılanması alt bölge sorumlusu" A.Y. ile birçok görüşmesinin olduğunu ve kendisine ait ve kaymakamlık makamına ait hatlarla haklarında FETÖ'den işlem yapılan birçok kişiyle görüştüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Korkmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

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ByLock FETÖ sanığı eski kaymakam FETÖ/PDY Gaziantep hapis cezası

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