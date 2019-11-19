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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Osman İnci ile avukatı katıldı.

Sanık İnci, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, ikametinde yapılan aramada örgütün dergilerinin bulunduğunu ve "örgüt benim örgütüm" diyen ancak zaafları olanların yer aldığı "EA" olarak kodlandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İnci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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ByLock Fetö sanığı eski polis FETÖ/PDY FETÖ/PDY duruşması

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