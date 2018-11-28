Gaziantep'te FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün kapatılan dershanesinde çalışan öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Fatih Alaca ile avukatı katıldı.

Sanık Alaca, terör örgütüyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığını ancak örgütsel bir görüşmesi olmadığını öne sürüp beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin sunduğu mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüt içi tayinle KHK ile kapatılan dershanede görev yaptığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Alaca'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

