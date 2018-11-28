HABER

Gaziantep'te FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün kapatılan dershanesinde çalışan öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Fatih Alaca ile avukatı katıldı.

Sanık Alaca, terör örgütüyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığını ancak örgütsel bir görüşmesi olmadığını öne sürüp beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin sunduğu mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüt içi tayinle KHK ile kapatılan dershanede görev yaptığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Alaca'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PARTNERKızı Şener Şen'in kopyası!Kızı Şener Şen'in kopyası!
Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminMeteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin
Son dakika: Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildiSon dakika: Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Gaziantep hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lojman kül oldu! Kur'an-ı Kerim yanmadı

Yangında Kur'an-ı Kerim yanmadı!

Denizde dehşete düşüren ceset!

Denizde dehşete düşüren ceset!

Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca

Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.