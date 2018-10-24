HABER

Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve polis operasyonunda kaçmaya çalışırken yakalanan çift, tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve polis operasyonunda kaçmaya çalışırken yakalanan çift, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddiasıyla aranan ve adı açıklanmayan çiftin, Karataş bölgesinde gizlendiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenledikleri adresten otomobille kaçmaya çalışan kadın ile eşini gözaltına aldı. Üzerlerinden başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik kartları çıkan çift, emniyetteki sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNERBu telefonun 10 GB RM'i varBu telefonun 10 GB RM'i var
Uyuşturucu şüphelileri adliyedeUyuşturucu şüphelileri adliyede
TEM'de 3 araç birbirine girdiTEM'de 3 araç birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Kamyonun içini görenler şok oldu

Kamyonun içini görenler şok oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.