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Gaziantep'te FETÖ'den 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye ve Şırnak'ta polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan, Kahramanmaraş ve Adana'da yakalanarak, Gaziantep'e getirilen 2 kişi de sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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