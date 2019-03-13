Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci mahrem sorumlusu tutuklandı

Gaziantep’te FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün askeri öğrenci mahrem sorumlusu olduğu belirlenen Ü.A, tutuklanarak cezaevine alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ü.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Ü.A.’nın örgütün asker yapılanması içerisinde askeri öğrenci mahrem sorumlusu olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı belirlendi.

