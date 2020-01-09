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  4. Gaziantep'te FETÖ'nün öğrenci sorumlusuna 8 yıl 1 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ'nün öğrenci sorumlusuna 8 yıl 1 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ'nün öğrenci sorumlusuna 8 yıl 1 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Esra Aydın katılmazken, avukatı İstanbul Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlandı.

Sanık avukatı, Aydın hakkındaki iddiaların delil sayılamayacağını, tanıkların aleyhteki ifadelerinin sadece kişisel fikirleri olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, sanığın beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, kullanıcı adının "esra2861" olduğunu, "büyük bölge mesulü" görevini yürüttüğünü belirterek, bu kapsamda öğrenci evleriyle ilgilendiğini ve örgüt mensuplarının darbe girişiminden sonra da kullandığı "Falcon" uygulamasını kullandığını aktardı.

Mahkeme heyeti, sanık Aydın'a "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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ByLock fetö davası FETÖ/PDY FETÖ'nün "büyük bölge talebe mesulü"

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