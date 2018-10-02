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Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

Terör örgütünün "işçi sorumlusu" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski öğretmen M.K'nin yargılanmasına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "işçi sorumlusu" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski öğretmen M.K'nin yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Niğde ve Sivas il imamlığı" ve "Gaziantep işçi sorumlusu" olduğu iddia edilen tutuklu eski öğretmen M.K. ve avukatı katıldı.

Sanık M.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Gaziantep'te, Niğde'de ve Sivas'ta sadece öğretmenlik yaptım. Kimseden talimat almadım. Mehmet K'yi (firari bölge imamı) tanımam." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "Neden kaçtın?" sorusu üzerine sanık M.K, "Ben kaçmadım, öyle yansıtıldı." dedi.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık tahliyesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Edirne'de 21 Temmuz'da düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan M.K. ve T.T. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

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