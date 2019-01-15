HABER

Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 2 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada 2 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar Nihat Doğan ve Zeki Yılmaz ile avukatları katıldı.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını ve suçsuz olduklarını söyledi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların örgütün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandıklarını, sanık Doğan'ın örgütte bazı zaafları olanların nitelendirildiği "EA" kategorisinde bulunduğunu, sanık Yılmaz'ın ise zaafları olmayan, kendini örgüte teslim edenlerin yer aldığı "SAYA" grubunda yer aldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandıAnkara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı
HDP'den Öcalan açıklamasıHDP'den Öcalan açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY davası Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Bolu- İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı

HDP: Öcalan'la yapılan görüşme iktidarın algı operasyonu

HDP'den Öcalan açıklaması

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Akgöl Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Akgöl Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.