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Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Örgütün eğitim yapılanmasının çatı şirketinde çalışan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün eğitim yapılanmasının çatı şirketinde çalışan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nurhayat Ağır katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanığın avukatı, suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün eğitim yapılanmasının çatı şirketinde çalıştığını ve eşinin adına kayıtlı telefon hattında ByLock programını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine ve yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY FETÖ/PDY davası Gaziantep

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