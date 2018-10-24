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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

Gizlendikleri evden araçla kaçmaya çalışırken, sahte kimlikle yakalanan karı koca tutuklandı

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 2 şüphelinin, merkez Şahinbey ilçesindeki bir evde saklandıkları bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gizlendikleri evden çıkarak, araçla kaçmaya çalışan karı koca gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, başka isimler adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Gaziantep tutuklama zanlı

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