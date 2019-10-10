HABER

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

Örgütün sözde "Gaziantep imamı"na bağlı "mühendis ve teknik eleman sorumlusu" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde "mühendis ve teknik eleman sorumlusu" olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "il imamına" bağlı "mühendis ve teknik eleman sorumlusu" olduğu öne sürülen H.B.B. operasyonla gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Hastane yemeğinde kertenkele iddiasına incelemeHastane yemeğinde kertenkele iddiasına inceleme
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından ’Barış Pınarı Harekatı’na destekTürkmen Alevi Bektaşi Vakfından ’Barış Pınarı Harekatı’na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY FETÖ/PDY operasyonu Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Barış Pınarı'nda üç köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda üç köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.